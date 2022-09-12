Antalya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

AA

Antalya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nda devam eden programda, yeni yapılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri, açılışa katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyelerine çiçek takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

Okulu yaparak devlete bağışlayan Özpınarlar ailesine teşekkür eden Yazıcı, "Bu sadece para işi değil. Bu ülkede bu şehirde parası olan çok insan var. Ama gönlü uygun, güzel olmayanlar bu hayrı başaramıyor." dedi.

İnan da yaklaşık 23 bin dersliği, 490 bin öğrencisi ve 35 bin öğretmeniyle Antalya'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nun açılış kurdelesinin Vali Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından sınıflar gezildi.

- Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sabri Acarsoy İlkokulu'nda devam eden programda, okul öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek çiçek verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Çay, törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

2022–2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için tüm enerjilerini ortaya koyduklarını belirten Çay, "12 bin 935 yönetici ve öğretmen ile yaklaşık 165 bin öğrencisiyle ailemiz yeni eğitim öğretim yılına hazır." dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve protokol üyeleri okulda ilk ders zilini çalarak sınıfları ziyaret etti ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Isparta

Isparta Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Halıkent Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Baruş, ilk ders zilini çaldı.

İl genelinde toplam 435 okulda, 6 bin 233 öğretmenle 82 bin 729 öğrenci, ders başı yaptı.

- Burdur

Burdur'da 252 okulda 43 bin öğrenci ders başı yaptı.

Vali Ali Arslantaş, Kışla İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenin ardından okul zilini çaldı.

Arslantaş, törende öğrencilere tavsiyeler vererek çalışmanın sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Uzun bir tatilin ardından çocukların eğitim öğretim hayatlarında yeni bir sayfa açmaları gerektiğini belirten Arslantaş, "Kendinize, milletinize, aydınlık geleceğinize inanın. Aklınızdan geçen ne varsa yapabileceğinize inanın. Çok okuyun düşünün sorgulayın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslantaş ve protokol üyeleri sınıfları ve okulda oluşturulan etnografya ile eski para müzesini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın Portakal'da ödüller, ustalar anısına
YEREL HABERLER Altın Portakal'da ödüller, ustalar anısına
Antalya'da su sporları yeri tartışmasında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da su sporları yeri tartışmasında çatışma: 1 ...
Sanatçı Yılmaz Morgül, sünnet düğününe katılarak küçük çocuğa sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Sanatçı Yılmaz Morgül, sünnet düğününe katılarak ...
Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
YEREL HABERLER Engelli Alper resimle hayata tutundu, görme yetisi ...
Turizmcilerin 'yoğun kış sezonu' beklentisi
YEREL HABERLER Turizmcilerin 'yoğun kış sezonu' beklentisi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu
Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu ...
Antalya'da orman yangını / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını / Ek Fotoğraflar
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Antalya'da orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını çıktı
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de ...
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ...
Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası
YEREL HABERLER Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası
Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk
YEREL HABERLER Antalya'da Konyaaltı sahilinde yoğunluk
Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı
Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir ...
Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Enerji kaynağı Frenk yemişi dalında çürüyor
YEREL HABERLER Enerji kaynağı Frenk yemişi dalında çürüyor
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 milyon dal karanfil
YEREL HABERLER Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1,5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.