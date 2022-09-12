Antalya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nda devam eden programda, yeni yapılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri, açılışa katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyelerine çiçek takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

Okulu yaparak devlete bağışlayan Özpınarlar ailesine teşekkür eden Yazıcı, "Bu sadece para işi değil. Bu ülkede bu şehirde parası olan çok insan var. Ama gönlü uygun, güzel olmayanlar bu hayrı başaramıyor." dedi.

İnan da yaklaşık 23 bin dersliği, 490 bin öğrencisi ve 35 bin öğretmeniyle Antalya'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nun açılış kurdelesinin Vali Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından sınıflar gezildi.

- Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sabri Acarsoy İlkokulu'nda devam eden programda, okul öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek çiçek verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Çay, törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

2022–2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için tüm enerjilerini ortaya koyduklarını belirten Çay, "12 bin 935 yönetici ve öğretmen ile yaklaşık 165 bin öğrencisiyle ailemiz yeni eğitim öğretim yılına hazır." dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve protokol üyeleri okulda ilk ders zilini çalarak sınıfları ziyaret etti ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Isparta

Isparta Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Halıkent Ortaokulu'ndaki törene katıldı.

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Baruş, ilk ders zilini çaldı.

İl genelinde toplam 435 okulda, 6 bin 233 öğretmenle 82 bin 729 öğrenci, ders başı yaptı.

- Burdur

Burdur'da 252 okulda 43 bin öğrenci ders başı yaptı.

Vali Ali Arslantaş, Kışla İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenin ardından okul zilini çaldı.

Arslantaş, törende öğrencilere tavsiyeler vererek çalışmanın sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Uzun bir tatilin ardından çocukların eğitim öğretim hayatlarında yeni bir sayfa açmaları gerektiğini belirten Arslantaş, "Kendinize, milletinize, aydınlık geleceğinize inanın. Aklınızdan geçen ne varsa yapabileceğinize inanın. Çok okuyun düşünün sorgulayın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslantaş ve protokol üyeleri sınıfları ve okulda oluşturulan etnografya ile eski para müzesini gezdi.

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