CW Enerji, elektrikli araçlar için oluşturdukları hibrit sistemini tanıttı

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, İstanbul'da düzenlenen 3. Elektrikli Hibrit Sürüş Haftası'nda şebeke olmadan elektrikli araçların şarj edilebileceğini gösteren hibrit sistemini tanıttı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, 10-11 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlikte stantlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Enerji sponsoru oldukları etkinlikte elektrikli araçların, şarj istasyonlarının tanıtıldığını ve elektrikli araçların sürüşünün test edildiğini aktaran Sarvan, şunları kaydetti:

"Standımızda CW Enerji şarj istasyonlarının yanı sıra solar carport, hibrit inverter ve lityum bataryalarımız da yer aldı. Özellikle elektrikli araç şarj istasyonumuz etkinlikte fazlasıyla ilgi çekti. Şebeke olmadan da elektrikli araçların şarj edilebileceğini gösteren hibrit sistemimiz çok ilgi gördü. Bu tarz etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerimizle bir araya gelmek ve ürünlerimizi yakından tanıtmak çok keyif verici."

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını anlatan Sarvan, sektörlerini ilgilendiren hemen her etkinlikte yer almaya özen gösterdiklerini ve sektörün gelişimine katkı sağladıklarını belirtti.

Çevreci ve insan odaklı bir anlayışa sahip olduklarına dikkati çeken Sarvan, "Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefiyle üretiyor ve bu çerçevede projeler geliştiriyoruz. CV Charging Vehicles lisanslı araç şarj istasyonumuzla yeşil enerjiyi destekliyoruz. Ürünlerimizle yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasına katkı sağladığımız için oldukça mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sarvan, sürekli gelişim ve yenilikçi anlayış çerçevesinde yol almaya devam edeceklerini kaydetti.





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