Manavgat'ta kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette kaçak sigara, elektronik sigara ve sigara kiti ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde B.İ'nin işlettiği markete yönelik operasyon düzenledi.



İşyerinde yapılan aramada, 174 çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 62 tek kullanımlık elektronik sigara, 51 paket ısıtılarak içilen sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi B.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

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