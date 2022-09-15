Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T.H'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kızılağaç Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde 39,27 gram metamfetamin ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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