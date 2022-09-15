Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

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