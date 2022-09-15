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Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı

AA

Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.

Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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