Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.



Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.

Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.





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