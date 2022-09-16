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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da emekli öğretmen tarihi kaya resimlerini özgün yorumla tuvale aktarıyor

AA

Antalya'da emekli öğretmen tarihi kaya resimlerini özgün yorumla tuvale aktarıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da emekli öğretmen Cemalettin Timur, kaya taşları üzerine kazılmış arkeolojik figürleri tuvale aktarıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Timur, 26 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldu. Arkeolojiye ilgi duyan Timur, petroglif (kaya üzerine oyma-kazıma) sanatına yöneldi.

Tarih öncesi dönemlere ilişkin kaya resimlerini kendi yorumuyla tuvale aktaran Timur, arkeolojik çalışmalarda tespit edilen petroglif figürleri akrilik su bazlı boyayla tuvale geçiriyor. Bir süre kurumaya bıraktığı figürleri zımparayla düzelten Timur, tuvali yağlı boya ile renklendiriyor.

Timur, bu yöntemle hazırladığı eserlerinden oluşan 18 kişisel sergi açtı.

- "Resim yaparken antik çağlara gidiyorum"

Bir dergide petroglif ile karşılaştıktan sonra bu alanda yoğunlaştığını aktaran Timur, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır sanatla uğraştığını söyledi.

Timur, "Resim yaparken antik çağlara gidiyorum. O dönemle birleşiyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum. Sanki o insanlar oradan kalkıp gelecek ve benimle konuşacak gibi geliyor. Geçmişe gitmek, oradan tat almak çok başka bir duygu ve ben bunu yaşıyorum." diye konuştu.

Petroglifin Antik Çağ'da insanların kayalara günlük yaşamlarını anlatmak için çizdiği kaya resimleri olduğunu belirten Timur, "Türklerin Orta Asya'daki Altay Dağlarının kayalarına çizdiği petroglifler daha çok ilgimi çekiyor. Bunları tuvale aktarıyorum. Parasal kaygılarla bu sanatı yapmıyorum. Bir defada biten eserlerim de var, üç günde biten tablolarım da var. Sanatımı keyif alarak sürdürüyorum. Atölye çalışmalarımı görmek, bu sanatı öğrenmek isteyen herkese de kapım açık." ifadesini kullandı.

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