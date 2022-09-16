ANTALYA (AA) - Antalya'da Polaris Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlenecek.
Kepez Belediyesince DokumaPark'taki Antalya Bilim Merkezi Macera Ormanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, yarın başlayacak ve 2 gün sürecek.
"Çadırını al, haydi sen de gel" mottosuyla düzenlenecek etkinliğin ilk gününde, bilimsel atölye çalışmaları yapılacak, kamp ateşi, söyleşiler ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 22.00 ile 04.00 saatleri arasında da gökyüzü gözlemlenecek.
İkinci gününde ise güneş gözlemi ve bilgi yarışması yapılacak. Daha önce de DokumaPark ve Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Antalyalılar tarafından büyük ilgi görmüştü.