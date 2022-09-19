Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya protokolünün katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Zeynel Abidin Sezer, Gaziler Günü'nün vatan sevgisinin sembolü ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen vatan evlatlarının bağımsızlık ve özgürlük simgesi olduğunu ifade etti.

Sezer, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve prensipleriyle sonsuza dek var olacağını vurguladı.

Meydandaki etkinliğin ardından Vali Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

- Serik

Serik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk yaptı.

Aktürk konuşmasında, "Canlarını tereddüt etmeden ortaya koyarak bugün burada bir arada olmamızı borçlu olduğumuz değerli gazilerimiz gününüz kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugünde aynı inanç ve azimle aziz vatanın birlik ve bütünlüğünü bozmaya kasteden tüm düşmanlara karşı kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Ne güzel ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir."

Konuşma sonrasında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

- Finike ve Kaş

Finike'de düzenlenen törene gazilerin yanı sıra Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkan Vekili Sıdıka Gökyar Kızılca, Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, askeri erkan, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda, Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık ve Belediye Başkan Vekili Fırat Demirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi. Törenden sonra şehit yakınları ve gazilere, Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Ardından şehit yakınları ve gaziler için Kaş Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale, İzmir, Bursa, İstanbul ve Eskişehir illerini kapsayan gezi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek
YEREL HABERLER Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için ...
Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş
YEREL HABERLER Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra ...
Hobi festivalinde kumandalı 2 elektrikli araçla 1 tonluk otomobil çekildi
YEREL HABERLER Hobi festivalinde kumandalı 2 elektrikli araçla 1 ...
'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza
YEREL HABERLER 'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza
Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi ...
Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi
Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli ...
Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı
YEREL HABERLER Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır ...
Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti
Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı
Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tartıştığı arkadaşının adını taşıyan köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşının adını taşıyan köpeği ...
5 yıldızlı otelde Rus turist, çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaraladı
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde Rus turist, çekiçle babasını ...
Finike'de çatıdan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Finike'de çatıdan düşen kişi öldü
DÜZELTME - 14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü paragrafında Mahir Seyrek'in ismi sehven yazılmıştır.
YEREL HABERLER DÜZELTME - 14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası ...
5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin ...
'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu
YEREL HABERLER 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık ...
Sınava saniyelerle yetişti
YEREL HABERLER Sınava saniyelerle yetişti
Kraliçe için İngiltere'ye 1,3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kraliçe için İngiltere'ye 1,3 milyon dal çiçek gitti, ...
Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Anıt Müzesi yeni görünümüne kavuşuyor
Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.