Akseki’de motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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ANTALYA (AA) -Akseki ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet sürücülerine fosforlu reflektif yelek dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince ölüm ve yaralamaları azaltmak amacıyla motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Eğitime katılan sürücülere ekipler, 20 fosforlu reflektif yelek ve broşür dağıtımı yaptı.

Daha sonra motosikletler jandarma aracı eşliğinde ilçe merkezinde tur attı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından eğitim ve denetim faaliyetlerine artırılarak devam edileceği bildirildi.

Etkinliğe Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki Tabur Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tuncer, Akseki ilçe Emniyet Amiri Ali Arslan, Akseki Bölge Trafik Amiri Mustafa Çetin de katıldı.

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