Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

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ANTALYA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda bölgenin yeşile büründüğü görülüyor.

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