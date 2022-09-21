Konya'da dolu etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

İlçe merkezinde sağanak etkili olurken, Kuğulu Tabiat Parkı dolu nedeniyle beyaza büründü.

Sağanak aralıklarla devam ediyor.

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