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ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

AA

ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Oda binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptıkları çalışmaları anlattı.

2018 yılından bugüne kadar yaşanan zorluklara rağmen çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getiren Çetin, "Yaptığımız projelerle ilçelerimize destek olduk, kentimize değer katan eserler kazandırdık." diye konuştu.

Kentin kültür, turizm ve ticaretine 4 yıl boyunca projelerle destek verdiklerini söyleyen Çetin, "Sanayi, tarım, ticaret ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk." dedi.

Çetin, seçim sürecinin de odanın kültürüne yakışan olgunlukta yürütüleceğini söyleyerek adaylara başarılar diledi.

Toplantıda, meclis üyeleri de görüş, dilek ve temennilerini dile getirdi.






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