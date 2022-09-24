Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, KKTC'deki kardeş şehir etkinliğine katıldı

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibi, KKTC'deki kardeş şehir Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" etkinliğine katıldı.



KKTC'de düzenlenen etkinlikte, Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları, Tiyatro Su Heykeller Sessiz Haykırış gösterileri ile konserler düzenlendi.

Ulutaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çatalköy Belediyesi ile 2015'te kardeş şehir protokolü imzaladıklarını belirtti.

Protokol kapsamında heyetler arası ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Ulutaş, şimdi ise etkinlik için bir araya geldiklerini kaydetti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da ülkenin kültürünü, sanatını, sanatçısını ve yaşam tarzını yeni nesillerle ziyarete gelen misafirlere aktarabilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



Etkinlik, çeşitli gösterilerle devam etti.

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