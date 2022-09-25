Görme engelliler, ata binmenin heyecanını yaşadı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen etkinlikte görme engelliler, at binmenin heyecanını yaşadı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı ve Altı Nokta Körler Derneği farklı bir etkinliğe imza attı.

Antalya Binicilik ve Spor Kulübü’nün desteğiyle düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler at bindi. Engelliler, seyislerin ve rehberlerin yardımıyla ata binip açık manejde kontrollü bir şekilde tur attı.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi, görme engelli bir bireyin normal şartlarda böyle bir yere gelemeyeceğini belirtti.

Bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’na teşekkür eden Ezgi, "Burada görme engelli bireylerin rehber yardımıyla ata binebilecekleri gösterildi." dedi.

İkinci kez ata bindiğini anlatan Neriman Ün ise hissettiği duygunun özgürlük olduğunu dile getirdi.

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