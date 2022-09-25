Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Akçaalan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler M.Y. ve M.E. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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