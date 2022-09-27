Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i turist 2 kişi yaralandı.

Turist kafilesini taşıyan Hüseyin Y'nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü, Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde Rafet P. yönetimindeki 06 FT 1142 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü ile tur minibüsündeki ismi henüz öğrenilemeyen turist yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tur minibüsünün otellerden aldığı 12 kişilik turist kafilesini geziye götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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