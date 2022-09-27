Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Antalya (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ Mahallesi'ndeki bir arazide yasa dışı olarak Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Şüpheliler R.Ç ve B.Ç'nin ikametlerinde yapılan arama 350 gram kubar esrar, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.



R.Ç ve B.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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