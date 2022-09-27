Kaş'ta 30 yıldır kullanılmayan okul binası yeniden hayat buluyor

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde yaklaşık 30 yıldır atıl durumda olan okul binası, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere yenileniyor.

Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçenin 15 mahallesindeki 17 eski okul binası sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere onarılıyor.



Yeniköy Mahallesi'ndeki eski okul da yenilenerek, hayata kazandırılıyor.



Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali Çırak, yaptığı açıklamada, eski okulun 1976’da inşa edildiğini, yaklaşık 30 yıldır boş olduğunu söyledi.



Çalışmaların ardından okul binasının gelecek yıl sosyal ve kültürel amaçlı hizmet vereceğini belirten Çırak, "Okulun 3 bin metrekarelik bahçesinde peyzaj çalışması da yapılacak. Tamamlandığında çok güzel bir yer olacak. Başkanımız Mutlu Ulutaş’a, Yeniköy’e yaptığı bu yatırımdan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.