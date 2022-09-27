Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

AA

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bugün itibarıyla kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını bildirdi.

Yazıcı, Döşemealtı Polis Tesisleri'nde, kentin tarımdan turizme, eğitimden sanayiye genel değerlendirmesini yapmak ve sorunları dinlemek için gazetecilerle bir araya geldi.

Turizm sektörünün mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "Turizm her şeyimiz. Ülke turizminin üçte birlik gelirini sağlayan bir şehir olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Turizmdeki güzellikler yılın tamamına yayılarak devam etsin. Bugün itibarıyla havaalanından giren yabancı turist sayısı 10 milyon 788 bin 467. Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi'nin önemine değinen Yazıcı, projeden önce öğrenci başına kitap okuma oranı 1,77 kitap iken proje sonrası bu rakamın 3,57'ye çıktığını ifade etti.

Adrasan koyunda teknelerle ilgili sorun yaşandığına ilişkin soru üzerine Yazıcı, koyun bir bölümünün iskele, bir bölümünün de yüzme alanı olarak düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını ancak bunun yargı kararıyla bozulduğunu dile getirdi.

Bölgede sahil güvenlik ekibi bulundurarak tedbirleri sıkı tuttuklarını anlatan Yazıcı, "Deniz kirliliği konusunda asla acımıyorum, net talimatım var denize çöpünü atıyorsa en ağır ceza uygulanacak. Para cezası uyguluyoruz. Kirlilik ve asayişle ilgili büyük problem olmadı. Koyda bir anda tekne patlaması olmuştu, ondan bir düzensizlik var." dedi.

Kentte motosiklet ve skuterlerle ilgili sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildiren Yazıcı, kentte meydana gelen kazaların yüzde 40'nın motosikletten kaynaklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de en fazla motosiklet denetimi yapan kentin Antalya olduğunu aktaran Yazıcı, kask takmayanlara kesinlikle ceza uyguladıklarını vurguladı.

Yabancılarla ilgili bölgesel olarak ciddi sorunların olduğuna değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Rus, Kazak, İranlılarda da ciddi artış var. İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızlar, Kazaklar ve İranlılar var. Antalya dünya şehri. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra geçici ikamet veriyoruz. Binlerce kişi oldu geçen yılın üç, beş katına çıktı. İkametle ilgili 2020'deki ikamet iznimiz 87 bin 889, şu anda 177 bin 796, iki yılda gelinen nokta. Suriyelilere biz ikamet vermiyoruz. Rusya 50 bin küsur, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgız 11 bin 500, İran 11 bin 300."

- Günlük 16-19 bin aralığında Rus turist geliyor

Yazıcı, kentte ikamet izni olan 3 bin 800 civarında Suriyeli olduğunu ancak başka şehre kayıtlı olmasına rağmen kentte çalışan Suriyelilerin bulunduğunu ifade etti. Yabancı öğrenci sayısının 19 bin 522 olduğuna değinen Yazıcı, bunun 7 bin 316'sının Suriyeli olduğunu, eğitimde ikamet izni olmasa da kayıt yaptırılabildiğini vurguladı.

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası kentte kalan Rusların sayısına da değinen Yazıcı, şöyle devam etti:

"1 Eylül'de gelen giden farkı 53 kişi, 9 Eylül'de 221 kişi. Bunlar olabilecek rakamlar. 23 Eylül'de 881 kişi olmuş, giden azalmış. 25 Eylül'de 1800 kişi. Bunlar çok kayda değer rakamlar değil. Bizim uzun süredir günlük Rusya'dan otellerimize gelen misafir sayımız 16-19 bin aralığında. Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde 1800 olmuş. Bunu takip ediyoruz, anormal bir durum olacak mı diye. Otelde kalırsa bir sorun yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaş'ta 30 yıldır kullanılmayan okul binası yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Kaş'ta 30 yıldır kullanılmayan okul binası yeniden ...
Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli ...
Antalya Araba Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER Antalya Araba Müzesi, ziyaretçilerini zamanda ...
Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 ...
Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
SMA hastası Asel'in annesi: İstediği ayakkabıyı almak bile güzel bir nimetmiş
YEREL HABERLER SMA hastası Asel'in annesi: İstediği ayakkabıyı almak ...
Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı ...
Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği
YEREL HABERLER Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
ATSO başkan adayı Reşat Güney, seçimlerin ertelenmesini talep etti
YEREL HABERLER ATSO başkan adayı Reşat Güney, seçimlerin ...
Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde ...
Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı
YEREL HABERLER Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı
Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 ...
Slalom ve Drift Festivali'ndeki dans gösterisine başkandan suç duyurusu
YEREL HABERLER Slalom ve Drift Festivali'ndeki dans gösterisine ...
Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali'ni 800 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi ...
Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Rusya Büyükelçisi Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye ...
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında, 5 ayda 32 milyon 440 bin yolcu
YEREL HABERLER Turizm merkezlerindeki havalimanlarında, 5 ayda 32 ...
Başkan Uysal "Tarhana Günü" etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal "Tarhana Günü" etkinliğine katıldı
10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
YEREL HABERLER 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı
Dünya Turizm Günü'nde sektör temsilcileri bir araya gelecek
YEREL HABERLER Dünya Turizm Günü'nde sektör temsilcileri bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.