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Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

AA

Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklarından Cüneyt Akyol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Süleyman G. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Cüneyt Akyol, tasarlayarak öldürmediğini ve cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürerek, "Uyuşturucu madde kullandığım için o an öyle gelişti. Ailesinden tekrar tekrar özür diliyorum. Adalete güveniyorum." dedi.

Sanık Aziz Kaya ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak." dedi

Tutuksuz sanık Süleyman Gülten de diğer sanıkların hiçbirini tanımadığını öne sürdü.

- "En ağır cezayı almalarını istiyorum"

Maktul Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat (58), sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini ifade etti. Baba Atilla Polat (57) ise adalete güvendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Cüneyt Akyol hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Sanık ayrıca, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Aziz Kaya "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıl, tutuksuz yargılanan Süleyman Gülten'e ise "suç delillerini saklama" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklara herhangi bir indirim uygulamadı.

Tutuksuz sanıklar İbrahim H.Ş, Gökhan H. ve Ferdi T. ise beraat etti.

- Annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Anne Güler Polat, duruşmanın ardından gazetecilere, sanıkların 8 yaşındaki torununu öksüz bıraktığını vurgulayarak, "İçimin ateşi sönmedi ama biraz hafifledi. Yavrumu benden aldılar. Hayatını elinden aldılar. Ciğerimi koparttılar. Benden kötü olsunlar. Her zaman için adalete güvendim." diye konuştu.

Baba Atilla Polat ise çıkan karara sevindiğini dile getirerek, "Torunuma, annesinin öldüğünü psikologla söylemek istiyorduk ama biliyormuş. 'Annem öldü' diyormuş. Adalet yerini buldu. O nedenle biraz rahatladım." dedi.

Müşteki avukatı Buğra Kağan Oğuz da Mervenur Polat çok genç yaşında katledildiğini ve geride şu anda 8 yaşında olan evladının kaldığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıl süren davada, 6 sanığın yargılandığını anımsatan Polat, şunları kaydetti:

"Bunların baş kahramanları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hiçbir indirim yapılmaması sevindirici bir haber oldu. Kısmen içimizi serinletti. Olayın, taşımaya yardım eden Süleyman Gülten hariç diğer 5 sanık açısından fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. 5 kişinin olduğu bir evde, tek bir kişinin bunu yapmış olması bize mantıklı gelmiyor. Cenaze çok sonra bulunduğu için deliller çok sonra toplandığı için maalesef bütün delillere ulaşılamadı. Diğer 3 sanık beraat etti. Bunun için üst yargı yollarına başvuracağız."

- Olay

Antalya'da 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Akyol'un "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Savcı, sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz Kaya hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Gökhan H. ile Ferdi T. ve İbrahim H.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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