Vali Yazıcı, Finike'de Köy Yaşam Merkezini ziyaret

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finike ilçesinde eski köy okulu yenilenerek dönüştürülen ​​​​​​​Gökbük Köy Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu.

Yazıcı, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile Gökbük Mahallesi'ndeki yaşam merkezini gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen eski köy okullarının yenilenerek köy yaşam merkezine dönüştürüldüğü projenin önemli olduğunu belirten Yazıcı, çalışmanın kırsal mahallelerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Projeyle köylerde atıl bulunan okulları "Köy Yaşam Merkezi" adı altında yeniden hayat bulmalarını sağladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Köylerimize her manada hizmet edecek bu okullarımızı inşallah Antalya'mızın her bir köşesinde ayağa kaldırarak yeniden eğitime kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Gökbük Köy Yaşam Merkezinin bahçesine fidan dikti.



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