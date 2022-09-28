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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

AA

Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişinin otomobilinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Otomobilde ölü bulunan Ramazan K'nin (45) telefon kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, en son görüştüğü kişi olan Ramazan Afşin'i gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde Ramazan K'ye ait olduğu tespit edilen döviz ile kanlı elbiseler ele geçirildi.

Afşin'in ifadesi doğrultusunda olayda kullanılan bıçak da olay yerine yakın bir bölgedeki çalılık alanda çanta içerisinde ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkisinde, yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Ramazan K. (45) olduğu belirlenen kişinin boğazının kesildiği ve hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Araçta yapılan incelemede bir miktar döviz bulunmuş ve Ramazan K'nin seyyar döviz satışı yaptığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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