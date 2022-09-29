Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Hacet Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.