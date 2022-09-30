Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddelerin sahil bölgesindeki turizm belgeli işletmelerde piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken olaya ilişkin M.P, H.B. ve Y.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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