Korkuteli'de öğrenci ve servis şoförlerine trafik eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve okul servisi şoförlerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Bozova Mahallesi Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu'nda öğrenim gören 20 öğrenci ve 5 okul servis şoförüne genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Eğitimde hız kuralları ve takip mesafesi, geçme geçilme kuralları, durma-duraklama ve yolcu indirme bindirme kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzları anlatıldı.

Jandarmalar, eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

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