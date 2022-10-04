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Yerelin İklimi Projesi Antalya Maratonu, 22-24 Ekim'de yapılacak

AA

Yerelin İklimi Projesi Antalya Maratonu, 22-24 Ekim'de yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek Yerelin İklimi Projesi Antalya Maratonu'nun, 22-24 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapılacak etkinlik kapsamında Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı hazırlanacak.

İklim kriziyle mücadele alanında çalışan belediyelerin genç aktivistlerle yerel iklim politikaları geliştirmesini amaçlayan proje kapsamında, "Ekolojik Okuryazarlık", "Altıncı Yok Oluş", "Savunuculuk ve İklim Savunuculuğu", "Yerel Düzeyde Gençlik Katılımı" eğitimleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, eğitimlerin hem genç katılımını hem de iklim savunuculuğunu kapsadığını belirtti.

Tuğrulöz, iklim krizinin sebep olduğu çevre problemlerine duyarlı, Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı'nın bir parçası olmak isteyen gençlerin programa katılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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