Yerelin İklimi Projesi Antalya Maratonu, 22-24 Ekim'de yapılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek Yerelin İklimi Projesi Antalya Maratonu'nun, 22-24 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) yapılacak etkinlik kapsamında Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı hazırlanacak.

İklim kriziyle mücadele alanında çalışan belediyelerin genç aktivistlerle yerel iklim politikaları geliştirmesini amaçlayan proje kapsamında, "Ekolojik Okuryazarlık", "Altıncı Yok Oluş", "Savunuculuk ve İklim Savunuculuğu", "Yerel Düzeyde Gençlik Katılımı" eğitimleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, eğitimlerin hem genç katılımını hem de iklim savunuculuğunu kapsadığını belirtti.

Tuğrulöz, iklim krizinin sebep olduğu çevre problemlerine duyarlı, Muratpaşa Genç İklim Eylem Planı'nın bir parçası olmak isteyen gençlerin programa katılabileceğini kaydetti.



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