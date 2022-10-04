Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Turan yönetimindeki 07 ALG 107 plakalı otomobil, Yalçı Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde uçuruma devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtan atlayan sürücü Turan yaralanırken, eşi Şadiye Turan hayatını kaybetti.

Turan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na götürüldü.

Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.









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