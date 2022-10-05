Akseki'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Akseki ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'ndeki 6 boş evden kazan ve tencere gibi mutfak eşyalarıyla elektrik tesisatlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlıkları şüpheli S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.



Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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