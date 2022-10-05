Gençlik Merkezi'nde olimpiyat şampiyonuna Ogan için özel köşe oluşturuldu

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ANTALYA (AA) - Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu güreşçi İsmail Ogan adına özel köşe hazırlandı.



Gençlik temalı resim çalıştayında ressam Ahmet Korkmaz tarafından yapılan yağlı boya tablo ve Ogan'ın öz geçmişinin bulunduğu bölüm ziyarete açıldı.



MHP Serik ilçe Başkanı Osman Üstünmet ve Ogan'ın oğlu veteriner hekim Faruk Ogan merkezi ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ile Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar hazırlanan köşe hakkında bilgi verdi.

Özen, "İlçemizin değerlerinden rahmetli olimpiyat şampiyonumuz İsmail Ogan'ın anısına Gençlik Merkezi girişinde bir köşe hazırladık. Amacımız İsmail Ogan'ın anısını yaşatmak." dedi.



Faruk Ogan ise "Gençlik Merkezi'nde böyle bir köşe yapılmasından dolayı çok gururlandım. Bu köşeyi hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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