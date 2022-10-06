Vartolu yönetmen depremin acı yüzünü beyaz perdeye taşıdı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Yönetmen ve yapımcı Metin Dağ, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Belgesel Film Yarışması"ndaki KAF KAF belgeseliyle bir daha aynı acıların yaşanmaması, farkındalık oluşturulması için Muş'un Varto ilçesinde 1966'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremi ve sonrasında yaşanan dramı ekrana taşıdı.

Akrabalarını da depremde kaybeden Dağ'ın yazıp yönettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çekilen KAF KAF belgeseli, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na yapılan 52 başvuru arasından ilk 10'a girerek, yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İlk prömiyeri 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan belgeselle deprem sonrası insanların çektiği acılar, devamında başlayan göç ve acı hikayeler üzerinden farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yönetmen Dağ, AA muhabirine, "KAF KAF"ın ilk yönetmenlik deneyimi olduğunu söyledi.

Mezopotamya'da "Kaf Kaf"ın kötülüğü def edip, iyiliği çağırmak anlamında kullanılan bir kelime olduğunu ifade eden Dağ, "Türkiye bir deprem ülkesi. O nedenle ülkemde anlatacağımız şeylerin toplumsal olması gerektiğine inanıyorum. Varto'da olsun İstanbul'da, Erzincan'da depreme dair bir coğrafyada çok acılar çektik. Bundan sonra acılar çekmeyelim istiyorum. Benim duygusal refleksim bu. Bir yönetmen duyarlılığından çok bir insan duyarlılığıyla filmi çekmek istedim." ifadelerini kullandı.

Depreme dair duyarlılığı artırmak istediğini ifade eden Dağ, Varto depreminin 56 yıl önce yaşanmış bir hikaye olduğunu, bir 56 yıl sonra aynı hikayelerin yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

İnsanların, deprem acısını yaşamayı hak etmediğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Daha duyarlı olmak, buna dair büyük projeler yapmak gerekiyor. Ülke olarak bunu başarabilecek güçlü bir altyapıya sahibiz. Biz de sanatla ilgilenen insanlar olarak bir yönetmen duyarlılığıyla böyle bir şey yapmak istedim. Varto'da çekimler 8 haftası sürdü. Almanya'da da 8 hafta sürdü. Çünkü deprem sonrası Almanya'ya göç oluyor. Depremin yarattığı acıların, göçün izlerinin peşine düştük. 1966'da yaşanan bu facia, bir göçe neden oluyor ve o göçün izlerine Almanya'da ulaştık."

İlk kez bir festivalde eserinin yarıştığını anlatan Dağ, sinema dünyasıyla birlikte olmaktan ve belgeselinin festivalde yarışmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Belgeselle ödül alma amacından çok deprem duyarlılığını tüm ülkeye, topluma yaymak istediğini aktaran Dağ, "Çünkü depremin acı yüzünü, hikayelerini sinemaya taşımak için sanatsal kaygıyla yola çıktık." dedi.

- Belgeselin hikayesi

KAF KAF Belgeselinde, Muş'un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966'da meydana gelen ve 30 saniye süren 6,9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 394 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Belgeselde, depremin ardından bölgede yaşanan dram, göç ve acılar beyaz perdeye aktarıldı. Yaşanan trajedide hayatları değişen insanların hikayelerine de belgeselde yer veriliyor.

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