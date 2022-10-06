Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 200 etkinliğin gerçekleştirileceği festival başladı.

Serik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Boğazkent'teki belediye tesislerinde "Serik Bilim Festivali" düzenlendi.

Festivalde, 45 atölye, güneş ve gökyüzü gözlemi, bilim otobüsü, planetaryum, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarından oluşan 200 etkinlik gerçekleştirilecek.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, hayata bilimsel açıdan bakabilen, bilimi üretime dönüştürebilen, iş birliği içerisinde bilimsel faaliyetlerde yer alabilen yeni nesiller yetiştirilmesinde üniversite hocaları ve öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan ise eğitimin gönül işi olduğunu, imkanlar doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Serik Okuyor", "A'dan Z'ye Serik", "Beni Dinler misin?" gibi birçok projeye ortaklaşa imza attıklarını vurgulayan Aputkan, bilim festivaline katılan öğrencilerin ve misafirlerin yeni deneyimler elde edeceklerini kaydetti.

Festivalde, İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeği "Ocak" ve iz takip köpeği "Taç" ile gösteri yapıldı.

Polis ekipleri, öğrencilere kask kullanımının önemini anlattı.

Festival 3 gün sürecek.

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