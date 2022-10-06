Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.