Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, evlilik öncesi ilk adımı attı.

Cengizhan Şimşek, Nur Damla Belen ile dün akşam aile arasında düzenlenen kız isteme merasiminin ardından düzenlenen törenle nişanlandı.

Genç çiftlerin nişan yüzükleri, Cengizhan Şimşek'in ustası başpehlivan Mustafa Kemal Karaboğa tarafından takıldı.

Nişanda Şimşek ve Belen aileleri ile yakın dostları hazır bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.