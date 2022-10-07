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Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hüseyin Yiğit, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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