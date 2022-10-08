Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deretürbelinas mahallesindeki bir adreste esrar bulunduğu ve bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 kilo 210 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve iki şarjör, kuru sıkı tabanca ve dijital terazi ele geçirildi.



Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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