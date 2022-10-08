Antalyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da üç puan hasreti devam ediyor.

Ligde en son galibiyetini 3. haftada Trabzonspor'u iç sahada 5-2 yenerek elde eden Akdeniz ekibi, bu mücadeleden sonra deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-2, iç sahada Kasımpaşa'ya 2-0, dış sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0, iç sahada Adana Demirspor'a 3-0 yenildi.

Üst üste 4 mağlubiyetle girdiği 8. haftayı bay geçen, 9. haftada konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, bu sonuçla 7 puana yükseldi.

Ligde geride bıraktığı karşılaşmalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, 10. haftada 14 Ekim Cuma günü Antalya derbisinde Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

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