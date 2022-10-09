Kaş'ta yöresel ürünler etkinliği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde eski adı “Köyre” olan Gürsu Mahallesi’nde, yöresel ürünlerin yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediyesince düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Köyre’nin, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yer olduğunu hatırlatarak, “Etkinliğin yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunu büyüterek, yapmaya devam ederiz.” dedi.



Mahalleye verdiği hizmetler için de Başkan Ulutaş’a teşekkür eden Uslu, “Köyümüzdeki parke çalışmaları, okul ve meydan düzenlemesi onun eseri. Biz de köyümüz için yapılması gereken adımları tek tek atmaya devam edeceğiz. Aslolan birlik, beraberlik, kardeşlik içinde gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek.” diye konuştu.



Uslu, bu etkinliklerle buradaki ürünlerin pazarlanması, tanıtılması için yeni bir süreç başladığını belirterek, şunları kaydetti:



“Buradaki tahini, pekmezi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürdüm, hediye ettim. Böylesine değerli ürün yelpazesine sahip bir köydeyiz, inşallah bunu iyi değerlendireceğiz. Köye geriye doğru bir göç var, yeniden hareketlenme var, çünkü nar, yaz sebzesi, armut, çitlembik, tarım para ediyor, bundan sonra daha çok edecek. Bunu neden söylüyorum? Dünya artık üretemiyor. Dünyada farklı krizler var, göç krizi, savaş, enerji krizi var, tedarikle ilgili sorunlar var, pandemi geçirdik onun krizleri var. Türkiye, sorunlarımıza rağmen yola devam ediyor. Cumhurbaşkanımız bu krizleri önlemek için gece gündüz çalışıyor."

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Köyre tahininin önemine dikkati çekti.



İlçede üretim yapan firmalar bulunduğunu belirten Ulutaş, "Bu firmalar üretilen organik ürünleri internet yoluyla pazarlıyor, dünyanın birçok yerine de sevk ediyor. Yerinden pazarlama, tanıtım çok önemli. Belediye olarak, burada öncü olmaya çalışıyoruz." dedi.



Başkan Ulutaş, geçen ay Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği’ni, bugün Köyre Yöresel Ürünler’ etkinliğini yaptıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Kasaba bölgesinde üretilen kapya biberinin tanıtımını yapacağız. Kınık Bölgesi’nde ise tarım fuarı gerçekleştirdik. Sadece deniz, güneş, kum ve tarihin değil, aynı zamanda el emeği, göz nuru ürettiğiniz ürünlerin de tanıtımlarını yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında vatandaşların katılımıyla yöresel ürünlerle ilgili yarışmalar yapıldı. Yarışmalar sonucunda “en güzel tarhana yapım”ında Meşhur Gülşen Akça , “üzüm pekmez”inde Süleyman Ural, “nerdek”te İlhan Topçu birinciliği elde etti. “Tahin yeme” yarışmasında ise kadınlarda Hacer Kocakaya, erkeklerde Mehmet Ali Gündoğan birinci oldu. Birincilere ödül olarak, gram altın verildi.



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