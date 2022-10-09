Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.



Kadriye Mahallesi'nde Ahmet İtaç'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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