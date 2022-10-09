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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor ile Manavgat Belediyespor, ligin ikinci haftasında 1-1 berabere kaldı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan maçı Mertcan Erölmez, Tufan Selvi ve Enes Göbüt hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Kumluca Belediyespor'un vuruşuyla başlayan müsabakanın ilk dakikalarından her iki takım da kontrollü bir futbol ortaya koydu. İlk yarının sonlarına doğru geliştirdiği kontra ataklarla rakibine üstünlük kurmaya çalışan ev sahibi, elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarıya atakla başlayan ev sahibi Kumluca, maçın 55. dakikasında Ahmet Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 90+6 dakikasında kazanılan bir serbest vuruş sonrası ceza alnındaki karambolde topa dokunan konuk Manavgat Belediyespor'dan Onur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı.



Maçta başka gol olmayınca her iki takımda haftayı 1'er puanla kapattı.

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