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ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, İstanbul'da düzenlenecek 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, yenilikçi ürünlerini sergileyecek.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada, enerji sektörü açısından önemli bir yere sahip fuarın, 12-14 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sektörle ilgili her organizasyonda aktif olarak bulunduklarını aktaran Sarvan, fuara katılarak AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünleri katılımcılara tanıtacaklarını belirtti.

Fuarda sektörün önde gelen firmaları ve pazarın yeni oyuncularıyla aynı çatı altında bir araya geleceklerini ifade eden Sarvan, şunları kaydetti:

"Bu fuarı oldukça önemsiyoruz. Etkinlikte platin sponsor olduk. Fuarda fark yaratan ürünlerimizi sergileyeceğiz. Güneş enerji sistemlerinin öncü firması olarak fuarda yapacağımız ikili iş görüşmeleri sonucunda verimli iş birlikteliklerine imza atacağımıza inanıyorum. Tüm sektör paydaşlarımızı fuardaki standımıza bekliyoruz. Enerji sektörü temsilcilerini, yeni yatırımcıları, girişimcileri fuara davet ediyoruz."

Sarvan, 3 gün sürecek fuar için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Öte yandan bu tür etkinliklerin sektörün gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Sarvan, CW Enerji olarak daima bu tür organizasyonlarda yer almaya ve ülkeye katma değer sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

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