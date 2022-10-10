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Başsavcılıktan, baygın halde getirildiği hastanede ölen hamile kadınla ilgili açıklama:

AA

Antalya'da, baygın halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden hamile kadının, ön otopsi raporunda darp ya da cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin bulgulara rastlanılmadığı bildirdi.

Başsavcılıktan, baygın halde getirildiği hastanede ölen hamile kadınla ilgili açıklama:

ANTALYA (AA) - Antalya'da, baygın halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden hamile kadının, ön otopsi raporunda darp ya da cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin bulgulara rastlanılmadığı bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, D.B'nin 8 Ekim'de baygın halde Muratpaşa ilçesindeki sağlık kuruluşuna getirildiği ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölüm sebebinin tespiti amacıyla klasik otopsi işlemi aynı gün ifa edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan ön raporda ölenin vücudunda bizatihi ölüme neden olabilecek darp, cebir izi ya da cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı tespit edildi. Ölenin hamile olması ve olayın özellikleri itibarıyla kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla histopatolojik inceleme yapılmak üzere gerekli doku örnekleri alınmış ayrıca fetüs üzerinde de babalık bağının tespiti maksadıyla gerekli örnekler alınmıştır."

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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