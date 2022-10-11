Finike Belediye Başkanı Geyikçi, din görevlileriyle bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kemal Karayaka, Müftü Hasan Kırkan, Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, Müftülük Müdürü Fazlı Doğru ve din görevlileri katıldı.

Geyikçi, yaptığı konuşmada, "Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ikincisini düzenlediğimiz kahvaltımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu güzel vatanımızı korusun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Hasan Kırkan da "Geleneksel hale getirilen kahvaltıdan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. İlçemizde 60 camimiz bulunmaktadır. 79 personelimiz ile senenin 365 günü vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.​​​​​​​



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