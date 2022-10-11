Sanatçı Gülsen Tuncer, 55 yıllık sanat yaşamını anlattı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Gülsen Tuncer, 55 yıllık sanat yaşamını anlattı:

AA

Sanatçı Gülsen Tuncer, 55 yıllık sanat yaşamını anlattı:

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tiyatro ve sinemada hem kamera önünde hem kamera arkasında görev alan oyuncu Gülsen Tuncer, sanat hayatında sinemaya daha çok ağırlık vermemenin pişmanlığını yaşıyor.

İlk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı "Zilli Zarife" ile yapan sanat yönetmeni, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, besteci, söz yazarı ve eğitmen Tuncer, yaklaşık 55 yıldır sanatın içerisinde yer alıyor.

Çok sayıda tiyatro, film ve dizide rol alan, 40'a yakın film ve dizide yapım, yönetim veya müzik ekibinde bulunan Tuncer, bazı senaryolara da imzasını attı.

"Aşk-ı Memnu", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Hakim", "Üvey Baba", "Boynu Bükük Küheylan", "Çalıkuşu", "Bugünün Saraylısı" gibi dizi ve filmde yer alan Tuncer'in 2. Ankara Film Festivali'nde 1989'da "Bir Tren Yolculuğu", 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1991'de başrollerini Türkan Şoray, Ekrem Bora ile paylaştığı "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" ile 2008'de Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde "Suna" filmindeki rolleriyle "En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri bulunuyor.

İstanbul TRT radyosunda birçok şiir, radyo tiyatrosu, kültürel programı seslendiren, TRT televizyon programlarında sanatçılarla söyleşiler yapan Tuncer, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında "Sahne Estetiği" ve "Oyunculuk" dersleri vererek, sanat dünyasına katkıda bulundu.

- "Tiyatro ve sinema benim için sağ ve sol el gibi"

Sanat serüvenini AA muhabirine anlatan Tuncer, arkasında çok güzel izler bıraktığını söyledi.

Yıldız Kenter, Ayla Algan ve Gülriz Sururi gibi ustalardan eğitim aldığını ve ilk olarak tiyatro ile sanat dünyasına adım attığını belirten Tuncer, tiyatroda da hem sahnede hem de sahne arkasında çeşitli görevler üstlendiğini kaydetti.

Sinemaya ise asistan olarak başladığını, en fazla Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Süreyya Duru, Lütfi Akad ile çalıştığını anlatan Tuncer, "40'a yakın filmde asistanlık, yapım yönetmenliği yaptım, şarkı sözü yazdım, aklınıza ne geliyorsa yaptım." dedi.

Kamera arkası ile önünün birbirinden farklı düşünülemeyeceğini, izleyici kitlesinin de en önemli paydaş olduğunu vurgulayan Tuncer, "Tiyatro ve sinema benim için sağ ve sol el gibi, ikisi birlikte, birbirini besler. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyeliği yaptım, ders verdim. Bazı öğrencilerimi görünce gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kendisini hem konservatuvarda hem sahnelerde hem de setlerde yetiştiren Tuncer, bütün oyuncuların drama eğitimi alması gerektiğini belirtti.

Güzelliğin, yakışıklılığın, gençliğin kısa süre etki yapabileceğini dile getiren Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir madeni, elması çıkarıyorsunuz ama onu işlemediğiniz takdirde bir işe yaramıyor, onun işlenmesi değer katıyor. Bunun dışında oyuncuların kendilerini tanıması, disiplinli bir hayat sürmesi, seyirciye, topluma sorumlu hissedip, saygılı davranması gerekiyor. Yoksa uzun süre bu arazide kalamaz. Gençlik çok önemlidir ama hiçbir şeydir, 10-15 yılda gider. Senin beyninin genç kalması gerekir."

Tuncer, genç oyunculara mutlaka bir hobi edinmeleri önerisinde bulundu, kendisinin arkeoloji ile uğraştığını ve bunun kendisini diri tuttuğunu kaydetti.

- "Kurallarım var, şiddet olmayacak çalıştığım projede"

Şu anda yeni bir projesinin bulunmadığını ifade eden Tuncer, "Benim çalışmam biraz güç. Kurallarım var, şiddet olmayacak çalıştığım projede. Negatif unsurlar olmayacak, bir de aile kavramını zedeleyici unsurlar bulunmayacak. Bunları belirttiğiniz zaman 6 ayaklı kedi istiyor gibi oluyorum." ifadelerini kullandı.

Tuncer, sanat hayatı içinde güzel projelerde yer aldığını ve başarılı isimlerle çalıştığını söyledi.

Sanatla dolu bir yaşam sürdüğünü anlatan Tuncer, şöyle devam etti:

"Hayatım ikiye bölünmüştü, bir tarafta tiyatro, bir tarafta sinema. Keşke sinemaya daha çok ağırlık vermiş olsaydım, benim pişmanlığım bu ama yaşam sana öyle bir rota çiziyor ki onun dışına fazla çıkamıyorsun, pişmanlıklarımdan çok şükürlerim var. İyi ki bu sektör içinde ülkeme yararlı olma fırsatını bir nebze bulabildiysem benim için çok büyük şeref."

- "Altın Portakal, Yeşilçam'ın karnesi"

Gülsen Tuncer, Altın Portakal Film Festivali'nin Türk sinemasında önemli bir yeri bulunduğuna değindi.

Altın Portakal'ı "Yeşilçam'ın karnesi" olarak nitelendiren Tuncer, halkla bütünleşme açısından Altın Portakal'ın iyi bir örnek olduğunu anlattı.

Altın Portakal'da halk ile içe içe olduklarını dile getiren Tuncer, "Yine bir Altın Portakal'da kortejde giderken beni gören bir hanım, parmağından çıkardığı yüzüğü bana hediye etti. O kadar güzel bir duygu yaşadım ki ben de önemli günlerde bu yüzüğü mutlaka takıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike Belediye Başkanı Geyikçi, din görevlileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Finike Belediye Başkanı Geyikçi, din görevlileriyle ...
Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare ...
Simidi yerli halka 7,5, turiste 20 liradan satıyor
YEREL HABERLER Simidi yerli halka 7,5, turiste 20 liradan satıyor
Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare oldu
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare oldu
Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 125 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı
YEREL HABERLER Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 125 bin caretta ...
Kaçak avcıların yaraladığı puhu çifti, aile olmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kaçak avcıların yaraladığı puhu çifti, aile olmaya ...
Antalya'da Yeşilköy Geleneksel Köy Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşması başladı
YEREL HABERLER Antalya'da Yeşilköy Geleneksel Köy Oyunları ve Köy ...
Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
YEREL HABERLER Antalya'da Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi ...
Antalya'da "7. Kaleiçi Old Town Festivali" gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Antalya'da "7. Kaleiçi Old Town Festivali" ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis ...
Antalya'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (3)
Başsavcılıktan, baygın halde getirildiği hastanede ölen hamile kadınla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Başsavcılıktan, baygın halde getirildiği hastanede ...
Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı
YEREL HABERLER Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı yıl başından bu yana ...
CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini sergileyecek
YEREL HABERLER CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" operasını sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol ...
Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, vatandaşları ziyaret etti
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan ...
Trafiğe çıkamayacağını öne sürdüğü taksinin üzerine çıktı
YEREL HABERLER Trafiğe çıkamayacağını öne sürdüğü taksinin üzerine ...
Bıçaklanıp çatıdan atılarak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ve kayınbiraderi yargılanıyor
YEREL HABERLER Bıçaklanıp çatıdan atılarak öldürüldüğü öne sürülen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.