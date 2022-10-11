Antalya'da kayıp genç trafik kazasında yaralanmış halde bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan ve 6 gündür aranan genç, trafik kazasında yaralanmış halde bulundu.

Dolbazlar Mahallesi'nde bir tarladaki sulama kanalına bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yaralı kişinin kayıp olarak aranan Sinan K. olduğu belirlendi.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve test yapılan Sinan K'nin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Tedavisi süren Sinan K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Bir otelde çalışan Sinan K'nin (22), 5 Ekim'de Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek babasına ait 16 DF 697 plakalı otomobille ayrıldığı ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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