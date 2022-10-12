Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çağlarca Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 600 gram kubar esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 tüfek ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda B.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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