Serik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

Belkıs Mahallesi Küçükbelkıs Mezarlık mevkisindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimine ait 3 itfaiye, su tankeri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözle alevlere müdahale edildi.



Ekipler, alevleri yakındaki sera ve evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında 5 dönüm otluk alan zarar gördü.



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