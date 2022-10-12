Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dezenformasyonun orta ve uzun vadede hakikati ortadan kaldıracak ve her topluma ciddi zararlar vereceğini belirterek, "Artık sadece basın özgürlüğünden bahsedilemez. Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür." dedi.

Ersoy, Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (EPRA) 56. Toplantısı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, görsel ve işitsel medya alanının düzenlenmesinin ne kadar zor bir alan olduğunu bildiğini belirtti.

Bir yandan toplumun en doğru şekilde bilgi alabileceği bir sistemin oluşması sağlanırken, diğer yandan basın özgürlüğü konusunda hassasiyet gösterilmesi beklendiğini dile getiren Ersoy, bu durumun çok hassas bir denge gerektirdiğini ifade etti.

Sağlıklı bir medya ortamının oluşması ve devamı için bu dengenin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Görsel ve işitsel medyanın tek başına hakim olduğu dönemde de maalesef toplumun ve bireylerin aleyhine bazı olumsuzluklar yaşanabiliyordu. Uluslararası iletişim alanında çok sayıda akademisyen sayısız yayın yaparak, medyanın dönem dönem sorumlu yayıncılık anlayışından uzaklaşarak belli bir takım güç odaklarının menfaatine göre hareket ettiğini örnekleriyle ortaya koymuştu. Dün, maalesef böyle sorunlarla karşılaşılırken, bugün dijital medyanın etkisini arttırmasıyla çok daha büyük bir problemle karşı karşıya gelmiş durumdayız."

- "Dezenformasyon her topluma ciddi zararlar verecektir"

Dijitalleşmenin her şeyi kötüleştirmediğini, insan hayatına bazı kolaylıklar sunduğunu dile getiren Ersoy, insanların dünyanın herhangi bir noktasıyla iletişim kurmalarının kolaylaştığını, bilgiye ulaşımın hız kazandığını hatırlattı.

Bilgiye ulaşmanın hız kazanmasıyla dijital medyada gerçek olmayan bilgilerin dolaşım hızının da arttığına işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dijital içeriklerde gerçek olmayan bilgileri dolaşıma sokup, süreçleri kontrol ettiğini düşünen kesimler bunu büyük bir sorun olarak görmeyebilir. Fakat şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki, bu dezenformasyon orta ve uzun vadede hakikati ortadan kaldıracak ve herkese, her topluma ciddi zararlar verecektir. Artık sadece basın özgürlüğünden bahsedilemez. Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür. İnsanın kendi iradesiyle bir tercihte bulunamama tehlikesiyle karşı karşıyayız."

- "İnsanın özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü gelişmeye karşı önlem almalıyız"

Bakan Ersoy, algoritmalarla insanların siyasi davranışlarından alışveriş tercihlerine kadar çok geniş bir alanda manipüle edilebildiğini, bireylerin yönlendirmesiyle toplumsal davranışların etkilenmeye çalışıldığını belirtti.

En basit kararları dahi başkaları tarafından yönlendirilen, adeta robota döndürülmek istenen insanların özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olamayacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"İnsan komutla hareket eden bir varlık değildir. İnsan kendi duyguları ve aklıyla karar verebiliyorsa özgür tercihte bulunabilir. Aksi takdirde ne basın özgürlüğünden ne insan özgürlüğünden ne de toplumsal özgürlükten söz edebiliriz. Bu gerçeklerle yüzleşerek insanın özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü gelişmeye karşı önlem almak zorundayız. Bu açıdan 1995 yılında kurulan Avrupa Düzenleyici Otoriteler Birliği çalışmalarını çok önemli bulduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim."

Toplantıda, "Dezenformasyon/Yanlış Bilgilendirme, Medyada Çoğulculuk" gibi konuların ele alınacak olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Ersoy, bu tür toplantıların sektördeki son gelişmelerin değerlendirilmesi ve tecrübe aktarımı bakımından da faydalı olduğunu kaydetti.

- "İşbirliğimiz takdire şayandır"

​​​​​​​Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de Türkiye'nin medya düzenleyici otoritesi olan RTÜK'ün başkanı olarak müzakerelerin verimli geçmesini temenni etti.

Toplantıda medya alanında bilgi ve tecrübelerin güncel şekilde paylaşılacağını dile getiren Şahin, "Avrupa'daki görsel, işitsel medya alanını düzenleyen otoriteler olarak iş birliğimiz gerçekten takdire şayandır." dedi.

EPRA Başkanı Lubos Kuklis de dünyanın küresel salgın, savaş ve jeopolitik gelişmeler ışığında zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Böyle bir süreçte 150'den fazla delege ile EPRA'nın 56'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kuklis, toplantıda yanlış bilgilendirme, çoğulculuk, güven konuları üzerinde tartışma oturumları gerçekleştirileceğini bildirdi.

Toplantı 14 Ekim'e kadar Antalya'da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATSO Başkanı Davut Çetin'den odadaki seçim sürecine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Davut Çetin'den odadaki seçim sürecine ...
(Görüntülü)BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU AKRABASINI SOKAK ORTASINDA VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU ...
(Görüntülü)SERİK&#039;TE OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SERİK'TE OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2)
YEREL HABERLER Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ...
Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını ...
Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ...
Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu
YEREL HABERLER Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ...
Serik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Serik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 600 gram ...
(Görüntülü)ONKOLOJİ HASTALARI TEKNE TURUYLA MORAL BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ONKOLOJİ HASTALARI TEKNE TURUYLA MORAL ...
Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesi yönetimi grev yapan işçilerle ...
Antalya'da "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 14 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER Antalya'da "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 14 Ekim'de ...
Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram ...
Kuraklıkla ilgili çektiği kısa filmle yurt dışından 30 birincilikle döndü
YEREL HABERLER Kuraklıkla ilgili çektiği kısa filmle yurt dışından ...
Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan ...
Antalyaspor´da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı
YEREL HABERLER Antalyaspor´da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı
Nilüfer Aydan’ın dansçılıktan oyunculuğa uzanan 67 yıllık sanat hayatı
YEREL HABERLER Nilüfer Aydan’ın dansçılıktan oyunculuğa uzanan 67 ...
(Görüntülü)ENDEMİK KELEBEKLERİN KANAT DESENLERİ ELBİSE OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENDEMİK KELEBEKLERİN KANAT DESENLERİ ...
Antalya'da "seyyar güzellik aracında" cildine zarar verildiğini iddia eden kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Antalya'da "seyyar güzellik aracında" cildine zarar ...
Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu
YEREL HABERLER Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu
Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti
Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün Oyunları"nın prömiyerini yapacak
YEREL HABERLER Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün ...
Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.