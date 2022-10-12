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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

AA

Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü.

Mahmutlar Mahallesinde, D.G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G, silahla oğlu Cihat G'ye ateş etti. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan Cihat G, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Cihat G, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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