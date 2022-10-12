Antalya'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü.

Mahmutlar Mahallesinde, D.G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G, silahla oğlu Cihat G'ye ateş etti. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan Cihat G, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Cihat G, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba gözaltına alındı.





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