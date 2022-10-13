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Devlet desteğiyle suşi üreten genç girişimci 22 kişiye istihdam sağlıyor

AA

Devlet desteğiyle suşi üreten genç girişimci 22 kişiye istihdam sağlıyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da geçen sene suşi üretim fabrikası kuran genç girişimci, iş yerinde 22 kişiyi istihdam ediyor.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan 28 yaşındaki Ayhan Efe Ekmen, kısa süre özel bir şirkette çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

Turizm sektörüne yönelik farklı ne yapılabileceğiyle ilgili araştırma yapmaya başlayan Ekmen, otellerin ihtiyaç duyduğu suşiyi üretmek için fabrika kurmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ve ailesinden destek alan genç girişimci, 2021 yılında yurt dışından suşi yapan makineleri alarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretim yapmaya başladı.

Günlük yapılan suşileri 22 çalışanın titiz çalışmasıyla 40 otelin mutfağına ulaştıran Ekmen, yaptığı işi büyüterek daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak istiyor.

Genç girişimci Ekmen, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra Antalya'ya döndüğünü ve bu süreçte yarı zamanlı olarak kurumsal finansman şirketinde çalıştığını söyledi.

Kendi işini kurmaya karar verdiğini ve araştırmaları sonucunda sektörde suşi üretimiyle ilgili eksikliğin olduğunu fark ettiğini belirten Ekmen, "Yeni bir şeyler denemeyi seven bir insanım. O nedenle yeni bir şeyler, denenmemiş bir şeyi yapmaya ve sektöre değer katacak suşi işi yapmaya karar verdim. Bu işe girişmek hiç kolay olmadı, sıfırdan bir iş kurmak sancılı bir süreç, biz de bu sancılı süreci çektik." dedi.

Ekmen, yaptığı araştırmayla yurt dışından suşi yapan makinelerin olduğunu öğrendiğini ve KOSGEB desteğiyle suşi üretim makineleri aldığını anlattı.

- "Seri üretimde bile aynı tat ve lezzetle suşi üretiyoruz"

Ürettikleri ürünleri turizm sektörüne hizmet eden otellere verdiklerini ifade eden Ekmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alanda üretim yapan büyük bir firmayız, ürün ömrü kısa olduğu için asla stok tutmuyoruz. Her gün sabah 6'da üretime başlıyoruz, taze taze ürünü üretiyoruz, öğleden sonra soğuk zinciri bozmadan otellerin açık büfesine teslim ediyoruz. Seri üretimde bile aynı tat ve lezzetle suşi üretiyoruz. Şu an hali hazırda 40 otelle çalışıyoruz. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Umarım önümüzdeki yıllarda daha iyi olacak. Kurduğumuz işle 22 kişiye istihdam sağladık, önümüzdeki yıl sayıyı 35-40'a çıkarmak istiyoruz."

Şirketi kurarken KOSGEB'den ilk kurulum ve makine desteği aldığını anlatan Ekmen, işleri büyüterek KOSGEB'den daha fazla destek almak istediğini söyledi.

Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Ekmen, şunları kaydetti:

"Eğer hayalinizde kendi işinizi yapmak ya da yapılmamış işi yapmak gibi bu tarz işler varsa erken yaşta denemelerini tavsiye ediyorum çünkü genç yaşta yapılan hataların telafisi oluyor, belli bir yaştan sonra yapılan hataların telafisi maalesef zor, olmuyor. Denemek için geç değil, denemeden hiçbir şeyi bilemeyiz. İnsanlar risk almak istemiyor, onları anlıyorum ama risk almadan da bir şey bilinemez. Risk alan taraftan oldum, hem hiç yapılmayan bir sektöre girdim, hem de salgın zamanlarına denk geldi. Şükür, Allah yüzümüzü güldürdü."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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